Гендиректор ДСК раскрыл детали проекта «Конгресс-центр «Петровский»

На прошедшем в Воронеже Форуме туристических регионов и городов Андрей Соболев рассказал, как за счет строительства новых объектов планируется повысить туристическую привлекательность нашего города.



Фото: Управление по СМИ ДСК

В период 24–26 апреля в Воронеже при поддержке администрации городского округа город Воронеж прошел Форум туристических регионов и городов. В рамках деловой программы первого дня Форума выступил генеральный директор ДСК Андрей Соболев. Домостроительный комбинат выступает инвестором создания масштабного туристического комплекса в рамках третьей очереди реконструкции Петровской набережной. Он расположится на намывной территории, на участке общей площадью 6,4 га.

В Группе компаний ДСК уже накоплен серьезный опыт создания объектов гостеприимства. Компания выступила застройщиком отелей Меркьюр и Марриотт. Проведенное администрацией гостиниц аналитическое исследование на предмет длительности пребывания гостей указывает на то, что Воронеж набирает популярность. Необходимость создания подобного проекта назрела давно, подчеркнул генеральный директор ДСК:

– Среднее пребывание одного посетителя в нашем городе возросло в 2024 году от традиционных 1,2 дня до 1,8 дня. Люди стали задерживаться на более длительный срок. А все потому, что по инициативе и при поддержке Губернатора обустраиваются парки, ведется масштабная реконструкция набережной, воссоздаются исторические объекты культурного наследия.

Однако турпоток мог бы быть значительно бльшим, подчеркнул Андрей Соболев. Проблема в том, что деловая инфраструктура Воронежа не всегда отвечает запросам желающих посетить наш город. Так, Воронеж вызывает большой интерес оргкомитетов всероссийских выставок и конференций, конгрессов профессиональной направленности. Желающих провести мероприятие всероссийского масштаба не в Москве, а в Воронеже на сегодняшний день достаточно.

Кроме того, на популярность Воронежа влияет его географическое положение – через город проходит путь на черноморские курорты. У гостей, посетивших Воронеж проездом, большое количество интересных туристических объектов, вызовет желание задержаться надолго.

Рисунок: Управление по СМИ ДСК

– Так родился проект развития туристического кластера общей площадью более 67 тысяч кв. м, поддержанный губернатором региона и мэром города, – рассказал Андрей Соболев. – Он включает в себя конгрессно-выставочный комплекс с гостиницей, ресторанами, фитнес- и SPA-центрами. На первом этаже будет создано экспозиционное пространство с постоянно действующей выставкой, посвященной истории и достижениям Воронежской области. Для мероприятий будет использоваться многофункциональный трансформируемый зал площадью 4 тыс. кв. м с возможностью задействовать дополнительные пространства. Также тут будет оборудован лекторий на 500 посадочных мест, банкетный зал и ресторанная зона на смотровой площадке с видом на акваторию. Проект включает и два 4-х звездочных апарт-отеля общей вместимостью 300 номеров с визит-центром. И, конечно, будет построен крытый паркинг на 500 машиномест. Все это увязано в единый комплекс 6,4 га с общей прогулочной зоной.

В рамках проекта будет реализована и еще одна важная для города задача – развитие речного транспорта. Создание туристического кластера предусматривает строительство речного вокзала:

– Мы взяли на себя обязательство поддержать федерацию парусного спорта и сформировать инфраструктуру для них в этой зоне, – рассказал глава ДСК и отметил, что в данный момент проект совершенствуется. – Наши специалисты ездят по городам России, изучают опыт регионов в создании подобных объектов. Чтобы этот комплекс стал конгрессно-выставочным центром не только Воронежа, но и всего Черноземья, а также новых регионов России.

Общий объем инвестиций на данный момент составляет порядка 10 млрд. рублей. Первый этап строительства завершится в 2027 году – будет возведен конгрессно-выставочный комплекс с гостиницей. Полностью проект планируется завершить в 2029 году.

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