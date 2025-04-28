Нижегородское минспорта отсудило искусственное футбольное поле

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск министерства спорта Нижегородской области к ООО «ТСК “Олимп”», которому в ноябре 2022 году передали на хранение почти 8 тыс. кв. м искусственного футбольного газона. Этот газон был куплен в 2020 году по госконтракту у ООО «Региа арт» из Геленджика за 25,6 млн руб. Компании также доверили разметку, 20 тонн резиновой крошки и шовную ленту для устройства искусственного футбольного поля с подогревом. Однако после оговоренного договором месяца хранения имущество подрядчик не вернул, следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В январе 2023 года «ТСК “Олимп”» пообещала отдать искусственную траву и шовную ленту до 1 марта, однако не сделала этого. Позднее экспертиза показала, что резиновая крошка не отвечает условиям госконтракта. Соответствие газона установить не смогли из-за нечитаемой упаковки, а шовную ленту эксперты на месте хранения не нашли.

В итоге экспертам не удалось определить, какое именно оборудование хранится у компании, однако министерство вновь потребовало вернуть имущество. В «ТСК “Олимп”» ответили, что уже отвезли 20 рулонов газона в дом на улице Карла Маркса и на футбольный стадион «Нижний Новгород». Остальное пообещали привезти позднее.

Когда компания выполнила обещание, минспорта заказало еще одну экспертизу, которая определила, что цвет искусственной травы не соответствовал контракту. Также газон отличался по плотности, толщине и был почти на 1 тыс. кв. м меньше купленного.

Тогда представители министерства обратились в суд, который спустя год разбирательств частично удовлетворил иск и обязал «ТСК “Олимп”» вернуть искусственное поле.

Владимир Зубарев