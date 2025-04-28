Путин поручил кабмину подумать, что еще можно сделать для жителей приграничья

Президент Владимир Путин призвал правительство и Совет федерации еще раз проанализировать существующие меры поддержки жителей приграничья и подумать, что еще можно сделать для них. По его словам, государство должно дать этим людям возможность «пройти через эти непростые испытания достойно». Президент отметил, что жители Курской области «очень мужественно держались».

«Наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет»,— сказал президент на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»). «Мы обязательно подключимся»,— ответила она.

Госпожа Матвиенко отметила, что российские военнослужащие «филигранно» провели операцию по освобождению Курской области и «берегли мирных людей».

О полном освобождении Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту 26 апреля. С 12 марта из освобожденных населенных пунктов региона продолжается эвакуация. По последним данным, из приграничья вывезли более 800 человек, живших под оккупацией ВСУ.

Сейчас для эвакуированных действует множество мер поддержки, среди них — выдача жилищных сертификатов на приобретение или строительство жилья. Жившие в оккупации имеют льготу при выдаче такого сертификата.

О жизни мирного населения в Курской области — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Полина Мотызлевская