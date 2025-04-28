В кинотеатрах Казани на майских праздниках покажут фильм «Танкист», снятый за 3 дня
Бесплатные показы художественного короткометражного фильма «Танкист», который был снят за 3 дня, пройдут в кинотеатрах Казани в майские праздники. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил генеральный продюсер кинокартины Роман Королев.
В кинотеатрах Казани на майских праздниках покажут фильм «Танкист», снятый за 3 дня
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Подготовка к съемкам заняла 10 дней, а сняли фильм мы за 3 дня — 15, 16 и 17 апреля. Смонтировать фильм мы должны к 1 мая, когда и состоится премьера. Сейчас он находится на стадии покраски и озвучивания», — рассказал он.
Фильм сняли по мотивам стихотворения «Рассказ танкиста» Александра Твардовского. Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый съемочный день проходил в разных районах Татарстана — Лаишевском, Рыбно-Слободском и Высокогорском. Режиссером выступила Елизавета Киселева.
Роли в короткометражке, кроме профессиональных актеров, также исполнили учащиеся Казанского Суворовского военного училища.
Премьерные показы в Казани состоятся 1 мая в 13:00 в кинотеатре «Синема 5» в ТЦ «Парк Хаус» и 5 мая в 14:00 в кинотеатре «Мир». Вход по предварительной регистрации.