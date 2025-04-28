Бесплатные показы художественного короткометражного фильма «Танкист», который был снят за 3 дня, пройдут в кинотеатрах Казани в майские праздники. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил генеральный продюсер кинокартины Роман Королев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В кинотеатрах Казани на майских праздниках покажут фильм «Танкист», снятый за 3 дня

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В кинотеатрах Казани на майских праздниках покажут фильм «Танкист», снятый за 3 дня

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Подготовка к съемкам заняла 10 дней, а сняли фильм мы за 3 дня — 15, 16 и 17 апреля. Смонтировать фильм мы должны к 1 мая, когда и состоится премьера. Сейчас он находится на стадии покраски и озвучивания», — рассказал он.

Фильм сняли по мотивам стихотворения «Рассказ танкиста» Александра Твардовского. Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый съемочный день проходил в разных районах Татарстана — Лаишевском, Рыбно-Слободском и Высокогорском. Режиссером выступила Елизавета Киселева.

Роли в короткометражке, кроме профессиональных актеров, также исполнили учащиеся Казанского Суворовского военного училища.

Премьерные показы в Казани состоятся 1 мая в 13:00 в кинотеатре «Синема 5» в ТЦ «Парк Хаус» и 5 мая в 14:00 в кинотеатре «Мир». Вход по предварительной регистрации.

Дарья Сайфиева