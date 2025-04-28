На Дону число соцконтрактов вырастет в 2025 году в полтора раза

Жители Ростовской области в 2025 году смогут заключить в 1,5 раза социальных контрактов больше, чем в 2024 году. Этому будет способствовать увеличение целевого финансирования на 40%, сообщает пресс-служба донского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Социальные контракты стали эффективным инструментом для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это утрата имущества, наличие в семье ребенка инвалида, смерть близкого и т.д. Безусловно, в 2025 году перед нами стоит задача полного выполнения всех новых национальных и региональных проектов в социальной сфере. Планируем заключить в 2025 году 6 тыс. социальных контрактов»,— озвучил прогноз глава региона.

По словам Юрия Слюсаря, в 2024 году социальными контрактами воспользовались более 4,2 тыс. жителей Ростовской области. Как результат — у 46% получателей увеличился среднедушевой доход на члена семьи, а у 18% среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума. В 2024 году мерами социальной поддержки воспользовались 1,4 млн жителей донского региона, среди которых более 200 тыс. семей с детьми.

Начиная с 1 января 2025 года, начала действовать программа компенсации половины стоимости обучения в высших и средне-специальных учебных заведениях Ростовской области для одного ребенка из многодетной семьи. Кроме того, многодетным семьям предоставляется поддержка в виде предметов, необходимых для ухода за новорожденными, а также бесплатное консультирование и помощь в подготовке к родам.

Напомним, что Министерство труда и социальной защиты Ростовской области в 2025 году заявило о намерении заключить 5,8 тыс. социальных контрактов — почти в 3 раза больше, чем в 2024 году. По словам главы ведомства Ирины Шуваловой, в 2024 году на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности заключено 1,9 тыс. социальных контрактов. Из них 1,2 тыс. договоров подписано с женщинами.

Валентина Любашенко