С бухты убытки

Арбитражный суд Челябинской области взыскал 1,1 млрд руб. с московской «Объединенной энергостроительной корпорации» (ОЭК) в пользу компании «Работы взрывные специальные» (РВС) из Магнитогорска. Являясь субподрядчиком на строительстве нефтяного порта «Бухта Север» на Таймыре, РВС заявили о многомилионных убытках, полученных в результате простоя по вине заказчика. ОЭК иск не признала и предъявила встречное требование о взыскании задолженности по договору аренды буровых установок в размере 275 млн руб. Суд частично удовлетворил встречный иск, обязав ответчика после зачета требований выплатить РВС 857,8 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально сумма требований РВС была 1,5 млрд руб., но истец снизил ее

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Изначально сумма требований РВС была 1,5 млрд руб., но истец снизил ее

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Магнитогорское АО «Работы взрывные специальные» добилось взыскания с АО «Объединенная энергостроительная корпорация» (Москва) убытков в размере 1,1 млрд руб., полученных во время участия в строительстве нефтяного морского порта «Бухта Север» на полуострове Таймыр в Красноярском крае. С учетом частичного удовлетворения встречных требований Арбитражный суд Челябинской области обязал ответчика выплатить истцу 857,8 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление РВС поступило в суд в сентябре прошлого года. Изначально сумма требований составляла 1,5 млрд руб., но затем истец снизил ее до 1,12 млрд руб. АО «РВС» просило взыскать убытки в размере 786,64 млн руб. и пени 340,8 млн руб. по двум договорам на выполнение буровзрывных работ, заключенным с ОЭК в декабре 2021 года и в январе 2022-го. Согласно материалам дела, магнитогорская компания участвовала в строительстве нефтяного терминала «Порт бухта Север» на восточном побережье Енисейского залива Карского моря на полуострове Таймыр в Красноярском крае. «Объединенная энергостроительная корпорация» является основным подрядчиком этого объекта в рамках проекта «Восток ойл» компании «Роснефть».

Магнитогорский субподрядчик в суде указал, что ОЭК неоднократно нарушала существенные условия договора. Так, заказчик обязался обеспечивать исполнителя необходимым фронтом работ без простоя оборудования, что включает подготовку площадки под бурение скважин и подъезда к ней автотранспорта, но этого не делал. «Кроме того, заказчик длительное время не подписывал соглашение о пролонгации договора на 2024 год, несвоевременно предоставил ситуационный план, что препятствовало истцу обратиться заблаговременно в Ростехнадзор за получением разрешения на проведение взрывных работ. Общий период простоя составил 400 календарных дней, в том числе 191 день в 2024 году»,— говорится в материалах дела.

По расчету РВС, за эти дни АО получило убытки в виде упущенной выгоды за простой собственной техники (509 млн руб.), расходов на оплату труда сотрудников (149,5 млн руб.), их питание и проживание (54,6 млн руб.), оплату услуг по хранению взрывчатых веществ ФГУП «Охрана» (3 млн руб.), аренду двух буровых установок у заказчика (70,2 млн руб.).

АО «Работы взрывные специальные» зарегистрировано в Магнитогорске в 2003 году. На официальном сайте организации указано, что АО является правопреемником федерального государственного предприятия «Специальные взрывные работы». РВС выполняет специальные взрывные, буровзрывные, буровые и земляные работы, а также оказывает услуги по механическому демонтажу, маркшейдерскому обслуживанию, переработке строительных отходов и ряд других. По данным «СПАРК Интерфакс», генеральный директор АО «РВС» Юрий Овчаров. Учредители не заявлены. Последние три года компания получает убытки. В 2024 году чистый убыток составил 185,2 млн руб. (–211,3 млн руб. в 2022 году), выручка — 286,7 млн руб. (1,1 млрд руб.).

«Объединенная энергостроительная компания» не признала иск и выдвинула встречные требования о взыскании с РВС 275,8 млн руб. По данным ответчика, это задолженность по договорам аренды буровых установок и оказания услуг по питанию и проживанию работников на территории вахтового поселка ОЭК.

По поводу основного иска представители ответчика пытались убедить суд в том, что период простоя не подтвержден, истец сам допускал регулярные и многочисленные ошибки в оформлении паспортов на буровые и взрывные работы, что приводило к переделкам и, как следствие, к сдвигам сроков выполнения работ по вине подрядчика. Одним из доводов ОЭК стало расторжение договора с РВС заказчиком в одностороннем порядке в связи с неоднократным нарушением условий договора со стороны подрядчика, что лишает его права требовать взыскания убытков.

АО «Объединенная энергостроительная корпорация» была зарегистрирована в Москве в 2005 году. Занимается реконструкцией действующих и строительством новых энергетических мощностей на территории РФ, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов. В том числе ОЭК участвовала в строительстве космодрома «Восточный», Саяно-Шушенской ГЭС, Нововоронежской АЭС, Калининской АЭС и других. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2024 году выручка АО составила 40,4 млрд руб., чистая прибыль — 288 млн руб. Информация о совладельцах компании не раскрывалась с 2015 года, генеральный директор — Сергей Сазонов. К строительству нефтяного порта «Бухта Север» проекта «Восток ойл» ОЭК приступил в июле 2021 года. Первая очередь предусматривает строительство пяти причалов общей пропускной способностью до 30 млн т нефти в год. По данным правительства РФ, «Бухта Север» станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом и будет обслуживать Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края.

Суд не нашел подтверждения этим доводам, но посчитал доказанным, что магнитогорская компания получила убытки по вине ОЭК. «Суд приходит к выводу, что у истца возникли убытки именно по вине ответчика и находятся в прямой причинно-следственной связи с его действиями или бездействием. При таких обстоятельствах требования истца о взыскании убытков подлежат удовлетворению в полном размере»,— говорится в решении суда.

Встречные требования ОЭК подрядчик частично признал. В результате суд взыскал с АО «РВС» 269,2 млн руб. Суд произвел зачет первоначального и встречного требований и обязал «Объединенную энергостроительную корпорацию» выплатить АО «Работы взрывные специальные» 857,83 млн руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

В июле 2024 году ФГУП «Охрана» Росгвардии направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании АО «РВС» банкротом из-за долга 7,6 млн руб. В октябре в дело вступило УФНС России по Челябинской области с требованием в размере 418,5 млн руб. Очередное заседание по делу о банкротстве РВС назначено на 13 мая.

Юлия Гарипова