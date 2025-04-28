В Ульяновске направили вагоны на повторный ремонт после прокурорской проверки

По требованию Ульяновской транспортной прокуратуры устранены нарушения, допущенные при ремонте грузовых вагонов в «Вагонном ремонтном депо Ульяновск» — обособленном структурном подразделении «Вагонной ремонтной компании-3» (ОАО, учредитель — РЖД). Об этом в понедельник сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что прокурорской проверкой было установлено: в вагонном ремонтном депо «допускались нарушения при проведении ремонта колесных пар, тележек, автосцепных устройств, а также при эксплуатации установок для испытания вагонных тормозов». Транспортным прокурором руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений, по требованию прокурора проведен повторный ремонт трех вагонов, а также более 35 узлов и деталей.

Кроме того, по материалам транспортной прокуратуры Ространснадзор за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте, привлек должностных лиц депо к административной ответственности (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ) с назначением наказаний в виде предупреждений, добавляет транспортная прокуратура.

Андрей Васильев, Ульяновск