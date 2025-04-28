Вейк учись

«Ъ-Прикамье» стали известны детали проекта будущего пространства для отдыха и занятий водными видами спорта в микрорайоне Парковом Перми с предполагаемым объемом инвестиций почти 300 млн руб. Строительством термального комплекса с бассейнами и вейк-парком на берегу Мулянки планирует заняться ООО «Вейк парк — Парма». В марте сообщалось, что пермская мэрия может включить участок берега в число инвестпроектов по развитию общественно-паркового пространства города. Ранее на территории располагалась база отдыха для людей с инвалидностью. Эксперты отмечают, что основные риски проекта заключаются в наличии конкурентов и потенциальном росте финансовых вложений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор» Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», на берегу реки Мулянки в микрорайоне Парковом может появиться термальный комплекс с вейк-парком. Как сообщила «Ъ-Прикамье» инициатор проекта Надежда Пойлова, соответствующий проект ООО «Вейк парк — Парма» («ВПП») будет рассмотрен на ближайшем совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Детали и параметры будущего объекта госпожа Пойлова не назвала.

Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вейк парк — Парма» ведет деятельность в области спорта и фитнес-центров, а также занимается 18 видами розничной торговли, в том числе пищевыми продуктами, текстильными и косметическими изделиями. Гендиректором общества является Константин Фомин. 100% долей организации принадлежит местному предпринимателю Вадиму Меледину. Господин Меледин также выступает учредителем трех ныне действующих компаний в сфере строительства жилых и нежилых зданий, включая ООО «Парма», «Строй-Престиж» и СЗ «ЖК „Спутник“».

Этой весной «Ъ-Прикамье» сообщал, что на территории бывшей базы отдыха «Чистый бережок» в районе реки Мулянки планируется организовать пространство для отдыха и занятий водными видами спорта. Как сообщал тогда депутат краевого заксобрания Ирек Хазиев, территория для отдыха может стать продолжением пляжа по ул. Желябова, концепцию благоустройства которого будут разрабатывать в этом году. Господин Хазиев добавил, что администрация Перми совместно с региональным Агентством инвестиционного развития рассматривает возможность включить территорию бывшей базы в число инвестиционных проектов по развитию зон общественно-паркового пространства города.

По данным «Ъ-Прикамье», кроме термального комплекса с двумя бассейнами и кафе, ООО «ВПП» также обустроит зону с пирсом и трассами для вейкбординга. Кроме этого, предполагается возвести мостовой переход для пешеходов. Объем инвестиций в проект может составить почти 300 млн руб. Для строительства объекта компания может получить три участка общей площадью более 10 га без торгов. Согласно публичной кадастровой карте, один из предполагаемых участков находится на берегу реки Мулянки, на ул. Встречной, рядом с Черняевским лесом. Территория общей площадью 12 га имеет кадастровую стоимость 166 млн руб. и предназначена для обустройства спортивных площадок. Два других, рассчитанных на сельскохозяйственное производство, располагаются в Кондратово.

Согласно сервису 2ГИС, сегодня в Пермском округе действует четыре термальных комплекса: «Пермские термы» на ул. Героев Хасана, «Термы Тенториум» на ул. Встречной, Weekend в селе Гамово и «Акватория» в Протасах. Кроме того, существуют планы по возведению аквапарков в Камской долине и в Усть-Качке. В декабре 2024 года стало известно, что девелопер из Екатеринбурга — ООО «ББ-Урал» планирует реализовать в Перми проект строительства термального комплекса со спа-услугами. В Перми действует также три вейк-парка: Wake Park Perm на ул. Красная площадь, 1, Wake Parma в деревне Адищево и «Вейк-клуб» в Добрянке.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что совмещение двух ныне востребованных вариантов размеренного и экстремального отдыха качественно скажется на привлекательности объекта. При этом, учитывая наличие ряда других региональных проектов спа-комплексов, экономическая целесообразность проекта может быть эффективна только в случае всесторонней маркетинговой и рекламной поддержки. Среди преимуществ выбранной локации госпожа Владимирова отмечает близость к центру Перми, наличие рядом жилых комплексов, а также соседство с Черняевским лесом, что «создает природную эстетику и потенциал для будущих расширений в виде экотроп и пикниковых зон». Тем не менее, по мнению эксперта, при реализации проекта, вероятно, потребуются согласования с водной инспекцией и службой охраны природы, а также дополнительные вложения в обустройство парковок и съездов.

Директор спорткомплекса «Олимпия-Пермь» Сергей Комонов обратил внимание, что сезон для вейкбординга довольно короткий, однако в летний период «обеспечит дополнительное конкурентное преимущество комплексу». По словам господина Комонова, кроме вейк-парка новый объект сможет предложить жителям района более современные архитектурные решения и оснащение. «Также есть возможность использования береговой линии Мулянки как для организации пляжа, так и для развлечений на открытой воде»,— подчеркнул эксперт.

Анастасия Леонтьева