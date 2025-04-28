В Самарской области перекроют движение из-за стройки надземного перехода

Участок трассы М-5 «Урал» будет временно перекрыт в Самарской области. Ограничение будет действовать на 12 км автодороги 30 апреля с 1:00 по 1:40 (MSK+1). Об этом сообщает ФКУ Поволжуправтодор.

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Ограничение будет связано с установкой пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. Автомобилистов призывают планировать поездки с поправкой на график работ на участке и соблюдать скоростной режим, а также требования временных дорожных знаков.

Георгий Портнов