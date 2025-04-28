Число поддельных банкнот сократилось в Липецкой области

В Липецкой области в первом квартале 2025 года зафиксировали сокращение числа поддельных банкнот. В этом году в банковском секторе региона обнаружили восемь фальшивых купюр, в прошлом — 18. Об этом сообщили в правительстве региона.

Основная часть фальшивок пришлась на купюры номиналом 5 тыс. руб. — с января по март 2025 года зафиксировали пять таких случаев. Также из обращения изъяли три поддельные купюры номиналом 1 тыс. руб.

Для информирования граждан о признаках подлинности российских денежных знаков Центробанк разместил соответствующую информацию на своем сайте и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». В липецком отделении регулятора уточнили, что приложение не проверяет подлинность банкнот, но показывает расположение и внешний вид защитных признаков.

«Строгий контроль в банковской сфере делает серьезный вклад в борьбу с мошенниками в финансовом секторе. Однако и липчанам стоит проявлять бдительность и осторожность в вопросах обращения денежных средств, поскольку часто преступники полагаются именно на невнимательность и низкую осведомленность обычных граждан»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова