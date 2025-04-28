В Нижнем Тагиле осудили бывшего замначальника колонии за хищение металла

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал бывшего заместителя начальника городской исправительной колонии №12 Дениса Цепелева виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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Суд установил, что майор внутренней службы Цепелев похитил металлические конструкции с территории ФКУ ИК-12, причинив ГУФСИН России по Свердловской области ущерб на сумму более 200 тыс. руб.

В ходе судебного разбирательства Денис Цепелев вину не признал. Он приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.

Полина Щуцкая