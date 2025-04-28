Анапского блогера оштрафовали за фейки о мазуте

Блогер из Анапы Юрий Озаровский оштрафован на 15 тыс. руб. за публикацию видео о мазутных загрязнениях на центральном пляже в Алуште. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Видеозапись, ставшая поводом для привлечения к ответственности, на данный момент удалена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Административное производство возбуждено по ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). На заседании суда, как утверждает Юрий Озаровский, присутствовал местный житель, подтвердивший наличие загрязненных камней на побережье, которые позже были убраны. По словам блогера, это уже второй случай привлечения его к ответственности по аналогичной теме. Господин Озаровский намерен обжаловать вынесенное решение.

Вячеслав Рыжков