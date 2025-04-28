ХК «Металлург» на два года продлил контракт с защитником

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с защитником Валерием Ореховым. Он будет играть в составе команды до конца сезона 2026/2027, сообщает пресс-служба ХК.

Валерий Орехов начал играть за «Металлург» в 2022 году. До этого он почти всю профессиональную карьеру состоял в казахстанском «Барысе». В составе «Металлурга» Валерий Орехов сыграл 162 матча, набрав 46 (14+32) очков. Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник принял участие в 409 играх.