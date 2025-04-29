Как работают реестры костного мозга в мире

Международная база Всемирной ассоциации доноров костного мозга (WMDA) содержит данные 42 млн потенциальных доноров из 57 стран.

Первые в мире национальные регистры доноров костного мозга были созданы по инициативе родных пациентов, которые нуждались в неродственной трансплантации: это британский Регистр Энтони Нолана (1974), немецкий Фонд Стефана Морша (1986), американская Национальная программа доноров костного мозга (1987).

Крупнейшие в мире — именно НКО-регистры. Их работа финансируется за счет государственных грантов и субсидий, частных и корпоративных пожертвований, средств, получаемых за оказание регистрами медицинских услуг: подбора доноров для пациентов, заготовки донорского трансплантата (клеток костного мозга).

По статистике WMDA в топ-3 регистров в мире по числу потенциальных доноров входят NMDP (США) — 9,1 млн, DKMS (ФРГ) — 7,9 млн, REDOME (Бразилия) — 5,2 млн.

Все больше регистров в мире для пополнения донорской базы вместо взятия у добровольца образца крови переходят к забору буккального эпителия: с помощью специальных палочек берется мазок с внутренней стороны щек, из этого биообразца в лаборатории извлекаются генетические данные, которые заносятся в информационную базу регистра.

Регистры по запросу врачей из трансплантационных клиник ведут поиск совместимых доноров для пациентов. Существует два способа сдачи клеток костного мозга. На забор кроветворных клеток из венозной крови методом афереза приходится 80–90% донаций. В остальных случаях используется оперативный забор костного мозга из тазовых костей. Зависит от правил конкретного регистра, но чаще всего донор вправе сам выбрать предпочтительный для него способ донации.

Большинство регистров в мире сегодня нацелены на привлечение молодежи, так как более предпочтительными для забора клеток костного мозга являются доноры до 35 лет. Другая актуальная задача — расширение этнического разнообразия донорской базы, это особенно важно для стран с многонациональным населением, чтобы была возможность найти совместимых доноров для пациентов разной этнической принадлежности.