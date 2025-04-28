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Полиция задержала казанца, выстрелившего в женщину

В Казани сотрудники полиции задержали подозреваемого, выстрелившего в свою знакомую. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Полиция задержала казанца, выстрелившего в женщину

Полиция задержала казанца, выстрелившего в женщину

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция задержала казанца, выстрелившего в женщину

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

32-летняя женщина обратилась в отделение полиции с заявлением на своего 47-летнего знакомого, который выстрелил ей в ногу в квартире на улице Достоевского из самодельного пистолета.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение оружия).

На месте происшествия обнаружили и изъяли самодельное огнестрельное оружие, изготовленное из сигнального пистолета.

В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дарья Сайфиева

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