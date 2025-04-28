В Самаре из-за осадков приостановлены дорожные работы

Активные дорожные работы временно приостановлены в Самаре в связи с мокрым снегом. Об этом сообщает глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По тем дорогам, которые ремонтируются в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", уже выполнено порядка 20% работ, из 27 объектов в активной фазе — девять»,— говорится в сообщении.

Также на четырех участках укладывается асфальтобетон, в состав которого входит высокопрочный щебень. Кроме того, по поручению Ивана Носкова в Самаре проанализируют трафик движения, и на участках с низкими показателями работы будут частично выполняться в дневное время.

Ремонт дорог из запланированного списка должен завершиться в городе к началу учебного года. При этом дорогу от Ракитовского шоссе до улицы Елизарова планируется открыть уже на этой неделе.

Весь день в Самаре с небольшими перерывами идет сильный мокрый снег. Синоптики объявили в регионе желтый уровень опасности из-за снегопада.

Георгий Портнов