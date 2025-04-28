Чиновницу мэрии Урая подозревают в присвоении 500 тысяч рублей из бюджета

После прокурорской проверки в администрации Урая (ХМАО) возбуждено уголовное дело ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение бюджетных средств с использованием служебного положения), сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, начальник одного из управлений администрации Урая присвоила более 500 тыс. руб. из 1,5 млн руб., которые были выделены в феврале 2024 года в рамках городской программы «Развитие гражданского общества» некоммерческой организации.

По данным местных СМИ, речь идет о начальнике управления по развитию местного самоуправления Урая Наталье Емшановой. На сайте управления информация о ней отсутствует. Санкции ч.3 ст.160 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

Анастасия Брагина