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Чиновницу мэрии Урая подозревают в присвоении 500 тысяч рублей из бюджета

После прокурорской проверки в администрации Урая (ХМАО) возбуждено уголовное дело ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение бюджетных средств с использованием служебного положения), сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, начальник одного из управлений администрации Урая присвоила более 500 тыс. руб. из 1,5 млн руб., которые были выделены в феврале 2024 года в рамках городской программы «Развитие гражданского общества» некоммерческой организации.

По данным местных СМИ, речь идет о начальнике управления по развитию местного самоуправления Урая Наталье Емшановой. На сайте управления информация о ней отсутствует. Санкции ч.3 ст.160 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до шести лет.

Анастасия Брагина

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