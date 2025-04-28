«Воронежский путешественник» организует форум «Зодчество ВРН» за 9,8 млн рублей

Министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области выбрало в качестве подрядчика для организации и проведения форума «Зодчество ВРН» в 2025 году местное ООО «Воронежский путешественник». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контракт заключен. Его цена составила 9,85 млн руб. Источник финансирования — бюджет региона. Компания была единственным участником отрытого конкурса.

По техническому заданию, форум нужно провести в течение двух дней в Воронежском концертном зале и в Доме архитектора в облцентре.

Подрядчику предстоит сформировать программу мероприятий форума, составить их описания, разработать и предоставить на согласование заказчику дизайн логотипа форума, рекламную продукцию, создать видеоролик, анонсирующий мероприятие, хронометражем не менее 20 секунд, а также технически оснастить помещения для проведения форума.

В 2025 году «Зодчество» пройдет 30 и 31 мая. Главной темой станет «Центр города».

В 2023 и 2021 годах «Воронежский путешественник» уже выигрывал аналогичные торги: он получал подряд за 3,5 млн и за 5,4 млн руб. соответственно. В 2024 году организацией форума занималось московское ООО «Центр организации массовых мероприятий» за 4 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Воронежский путешественник» зарегистрировано в 2019 году по адресу ТРЦ «Сити-парк "Град"» в Рамонском районе Воронежской области. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директор и владелец — Геннадий Малыш. С 2019 по 2024 год собственником компании была супруга владельца воронежской группы компаний «Хамина» Евгения Хамина — Елена Хамина. В 2024 году общество сработало с выручкой в 9,6 млн руб. и чистой прибылью в 571 тыс. руб.

Егор Якимов