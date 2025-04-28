В Ростовской области полицейские изъяли партию икры на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело о продаже черной икры осетровых пород — 4,25 кг, красной икры лососевых пород — 25 кг, икры щуки — 4,4 кг на общую сумму 485 тыс. 853 руб. Преступление квалифицировано ч. 3 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершённые в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2025» сотрудники отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили и пресекли канал незаконного сбыта икры.

В результате проверки павильона на территории торгового комплекса в Ростове-на-Дону было установлено, что индивидуальный предприниматель хранил и реализовывал немаркированную рыбную продукцию без необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, поясняют в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Валентина Любашенко