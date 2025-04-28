«Школа фермера» на Северном Кавказе подготовила 480 специалистов АПК

Около 480 специалистов прошли подготовку для работы в аграрном секторе Северного Кавказа благодаря образовательному проекту «Школа фермера». В апреле 2025 года проект вновь запустили в Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где планируется обучить еще 90 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального филиала Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участники осваивают профессии по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также садоводство, ведение молочного и мясного животноводства.

Выпускники проекта уже реализуют собственные инициативы. В Чеченской Республике бывшие ученики развивают два проекта: по пчеловодству и выращиванию грибов. В Ставропольском крае создана экоферма по разведению и содержанию альпак.

Николай Аксенов