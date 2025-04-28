Евгения Тодорова: «Краснодар по объему жилья — третий рынок в стране»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Евгения Тодорова, директор по маркетингу ГК ТОЧНО; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный - сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 24 апреля провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз гостьей встречи стала директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова. Резидентам и гостям клуба спикер рассказала о своем опыте работы в девелопменте, а также поделилась своим видением ситуации на рынке жилой недвижимости.

Евгения родилась в Краснодаре. Окончила два филфака — один русский, второй английский. Карьеру в девелопменте начинала в сфере связей с общественностью. Маркетинг осваивала самостоятельно: 3,5 года работала в компании «Девелопмент-Юг», затем в течение 9 лет — в телеком-отрасли. В девелопмент вернулась в 2018 году: сотрудничала как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Нарабатывала опыт, изучала различные девелоперские продукты на рынке и то, как строительные компании выстраивают коммерческие отделы и строят свой бизнес в целом. С 2021 года Евгения работает в ГК ТОЧНО (ранее — ЮгСтройИмпериал). Сегодня она руководит направлением маркетинга.

Евгения Тодорова: «Постоянно растущий спрос на недвижимость Юга позволил девелоперам Краснодара развиваться интенсивными темпами»

Фото: Михаил Брайко

Сегодня ГК ТОЧНО входит в топ-3 федеральных девелоперов по текущему строительству жилья с объемом 5,4 млн кв. м.

«Постоянно растущий спрос на недвижимость юга позволил девелоперам Краснодара развиваться интенсивными темпами, которые были не под силу компаниям в других городах. Там, где спрос превышает предложение (в Краснодаре долгое время было именно так), были все возможности для бурного роста, который и показали местные игроки. К сожалению, рост этот не всегда происходит за счет качества проектов, а во многом за счет объемов»,— комментирует госпожа Тодорова.

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По мнению Евгении Тодоровой, по объему жилья Краснодар является третьим рынком в стране. Но по качеству девелоперского продукта спикер выделила другие города. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, это Тюмень, Ижевск, Екатеринбург.

По словам спикера, коэффициент распроданности к моменту сдачи объекта в эксплуатацию в идеале должен составлять 0,9. Сегодня в среднем по краю он равен 0,47. Для застройщика нераспроданные квартиры — это дополнительная финансовая нагрузка.

Для покупателей с ограниченным бюджетом на первый план вышла доступность жилья. Покупатели же более дорогих квартир пока предпочитают держать свои деньги в банках. Высокие ставки по банковским депозитам сдерживают объемы реализации жилья.

«Наша компания не стремится гнаться за объемами, а уделяет внимание качеству. Мы ориентированы на строительство жилья от сегмента "комфорт" до "бизнес" — осознанно не строим проекты "эконом" и "премиум-класса"», — подвела итог встречи Евгения Тодорова, отвечая на вопросы гостей и резидентов клуба.

ИП Пшеничный