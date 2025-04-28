В Первоуральске прокуратура добилась выплаты 42 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «ЗМК-АнтенМед» и добилась погашения задолженности по заработной плате перед 117 работниками на сумму более 42 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ходе проверки установлено, что за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года перед работниками образовалась задолженность по зарплате.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого директор привлечен к дисциплинарной ответственности.

В отношении юридического лица возбуждено дело об по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого предприятию назначен штраф.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена.

ООО «ЗМК-АнтенМед» первоуральское предприятие по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Единственным бенефициаром компании является ООО «Антенмед». Директор — Михаил Баскин. Согласно данным за 2024 год, выручка компании составила более 90 млн руб., а чистая прибыль — 6,6 млн руб.

Полина Щуцкая