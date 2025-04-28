Поисковики Нововоронежской АЭС в ходе «Вахты памяти» помогли обнаружить останки бойцов Красной Армии

В Тверской области завершилась XVIII Межрегиональная «Вахта Памяти-2025», в рамках которой поисковое движение концерна «Росэнергоатом» провело масштабные поисково-разведывательные работы. Экспедиция прошла в окрестностях деревни Егорье Бельского муниципального округа Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

Фото: поисковое движение концерна «Росэнергоатом»

В ежегодной «Вахте Памяти» приняли участие около 70 поисковиков в составе семи поисковых отрядов из городов присутствия атомных станций России, в том числе и представители поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет».

В результате проведенных работ обнаружили останки 55 бойцов Красной Армии. Вместе с ними найдены 11 личных медальонов. Два из них оказались пустыми, в двух других вкладыши сгнили и утрачены, а четыре медальона требуют дополнительной экспертизы. Три медальона поисковикам удалось прочитать в полевых условиях и установить имена военнослужащих:

Батальонный комиссар, майор Ермолин Константин Алексеевич – 1906 г.р., Кировская область, д. Слободская. Рядовой, санинструктор Желваков Прокопий Григорьевич – 1912 г.р., Свердловская область, Верхотурье. Елисеев Тимофей Федотович – Башкирская АССР, г. Белебей, 277 лёгкий артиллерийский полк 252 СД 29 А.

«Главное для нас как для поисковиков — вернуть имена. Один из трех прочитанных медальонов поднял именно наш поисковый отряд. Работали в сложных условиях, поскольку местность болотистая, много воды и грязи. Но все останки были бережно извлечены и теперь ждут захоронения. Сегодня ветеранов почти не осталось, и теперь именно поисковики первыми «встречаются» с той войной — видят, как лежат те, кто отдал жизнь за Родину. Поэтому наш долг состоит в том, чтобы сохранить память и достойно похоронить бойцов», — прокомментировал командир поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.

По словам исполнительного директора поискового движения концерна «Росэнергоатом» Дмитрия Смирнова, сейчас ведется работа по поиску родственников погибших солдат: «Мы очень надеемся, что до 9 мая нам удастся найти родственников бойцов, и они получат самую важную весть в своей жизни. В августе состоится захоронение останков в городе Белый Тверской области. Впервые за долгие годы этим героям принесут цветы, отдадут воинские и духовные почести, зажгут памятные свечи».

Также при проведении работ в местах боев поисковики обнаружили уничтоженный в советское время храм, на нижнем уровне которого находился склеп с останками захороненных священнослужителей. На месте уничтоженного храма участники отряда установили поклонных крест, который был освящён во время проведения поминальной службы.