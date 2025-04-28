Поисковики Нововоронежской АЭС в ходе «Вахты памяти» помогли обнаружить останки бойцов Красной Армии
В полевых условиях удалось установить имена троих бойцов
В Тверской области завершилась XVIII Межрегиональная «Вахта Памяти-2025», в рамках которой поисковое движение концерна «Росэнергоатом» провело масштабные поисково-разведывательные работы. Экспедиция прошла в окрестностях деревни Егорье Бельского муниципального округа Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.
В ежегодной «Вахте Памяти» приняли участие около 70 поисковиков в составе семи поисковых отрядов из городов присутствия атомных станций России, в том числе и представители поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет».
В результате проведенных работ обнаружили останки 55 бойцов Красной Армии. Вместе с ними найдены 11 личных медальонов. Два из них оказались пустыми, в двух других вкладыши сгнили и утрачены, а четыре медальона требуют дополнительной экспертизы. Три медальона поисковикам удалось прочитать в полевых условиях и установить имена военнослужащих:
- Батальонный комиссар, майор Ермолин Константин Алексеевич – 1906 г.р., Кировская область, д. Слободская.
- Рядовой, санинструктор Желваков Прокопий Григорьевич – 1912 г.р., Свердловская область, Верхотурье.
- Елисеев Тимофей Федотович – Башкирская АССР, г. Белебей, 277 лёгкий артиллерийский полк 252 СД 29 А.
«Главное для нас как для поисковиков — вернуть имена. Один из трех прочитанных медальонов поднял именно наш поисковый отряд. Работали в сложных условиях, поскольку местность болотистая, много воды и грязи. Но все останки были бережно извлечены и теперь ждут захоронения. Сегодня ветеранов почти не осталось, и теперь именно поисковики первыми «встречаются» с той войной — видят, как лежат те, кто отдал жизнь за Родину. Поэтому наш долг состоит в том, чтобы сохранить память и достойно похоронить бойцов», — прокомментировал командир поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.
По словам исполнительного директора поискового движения концерна «Росэнергоатом» Дмитрия Смирнова, сейчас ведется работа по поиску родственников погибших солдат: «Мы очень надеемся, что до 9 мая нам удастся найти родственников бойцов, и они получат самую важную весть в своей жизни. В августе состоится захоронение останков в городе Белый Тверской области. Впервые за долгие годы этим героям принесут цветы, отдадут воинские и духовные почести, зажгут памятные свечи».
Также при проведении работ в местах боев поисковики обнаружили уничтоженный в советское время храм, на нижнем уровне которого находился склеп с останками захороненных священнослужителей. На месте уничтоженного храма участники отряда установили поклонных крест, который был освящён во время проведения поминальной службы.
Справка. Поисковое движение концерна «Росэнергоатом» существует уже более 20 лет, а в 2018 году оно было официально оформлено как отдельная некоммерческая организация. Сегодня в рядах движения более 200 энтузиастов из числа работников предприятий атомной энергетики и неравнодушных жителей восьми атомных городов.
По крупицам сотрудники Росатома восстанавливают фронтовые судьбы, возвращают утерянные страницы семейных историй, формируют бесценные базы данных об участниках Великой Отечественной войны. За годы существования движения его участники провели множество экспедиций, в ходе которых были найдены останки сотен солдат; установили имена многих погибших воинов, которые ранее считались пропавшими без вести. Эта работа имеет огромное значение для семей погибших, которые наконец смогли узнать судьбу своих близких. Разведывательные выезды и полевые экспедиции, которые проходят в течение всего поискового сезона, вызывают большой интерес у подрастающего поколения.