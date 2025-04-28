Ставрополье признано лучшим регионом санаторного туризма России

Ставропольский край признан лучшим в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма» на IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Сообщает официальный Telegram-канал министерства туризма и оздоровительных курортов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Победа в престижной номинации стала заслуженным признанием достижений региона в развитии санаторно-курортной сферы. Ставропольский край традиционно является лидером оздоровительного туризма России, располагая уникальными природными лечебными ресурсами и развитой инфраструктурой здравниц»,— говорится в сообщении.

Торжественное вручение наград прошло в рамках форума туристических регионов и городов. По итогам туристического сезона 2024 года в финал конкурса вышли 34 субъекта РФ из 47 приглашенных.

Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» организуется при поддержке правительства Воронежской области и ведущих отраслевых организаций. Ее цель — развитие и популяризация отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Награда присуждается по результатам прошедшего года.

Николай Аксенов