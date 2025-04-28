В Ярославской области запретили полеты беспилотников в День Победы

В Ярославской области запретили полеты беспилотников с 8 по 9 мая. Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что главам округов и городов запрещено выдавать на эти дни разрешения. Такое решение было принято ярославским оперштабом. Ранее выданные разрешения на полеты беспилотников 8 и 9 мая должны быть аннулированы.

В управлении напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на использование беспилотников, установленный в 2022 году губернатором. Применять их могут только органы власти, подведомственные им организации, исполнители гособоронзаказа.

Алла Чижова