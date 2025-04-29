Пермская мэрия требует снести гараж крайсовпрофа возле манежа «Спартак»

Арбитражный суд Пермского края принял обеспечительные меры по иску администрации Дзержинского района в отношении нежилого здания гаража с пристроем на ул. Академика Вавилова, 9, принадлежащего Пермскому краевому совету профсоюзов. Об этом свидетельствует картотека суда.

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Истец потребовал привести здание в соответствие с градостроительными нормами в течение девяти месяцев после вступления решения суда в законную силу, а в случае неисполнения — снести его. В качестве обеспечительной меры суд запретил Росреестру регистрировать любые сделки с этим гаражом, чтобы предотвратить его продажу или передачу третьим лицам до окончательного решения суда.

Администрация Дзержинского района настаивает, что постройка нарушает правила землепользования, пожарной безопасности и технические требования. В крайсовпрофе от комментариев воздержались.

В 2024 году мэрия Перми подала несколько десятков исков в суд о сносе или приведении в соответствие частных объектов недвижимости. К недвижимости крайсовпрофа претензии предъявляются впервые.