Матвиенко: деньги на закупку учебников есть только у 36 субъектов РФ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что только 36 субъектов РФ имеют достаточно средств на закупку школьных учебников в полном объеме. Ситуацию госпожа Матвиенко назвала недопустимой и призвала председателей региональных парламентов принять меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Степень обеспеченности учебниками очень разная, многих учебников в школах просто не хватает. Это недопустимо»,— сказала председатель на заседании Совета законодателей (цитата по ТАСС).

В сентябре 2023 года госпожа Матвиенко сообщала об аналогичной проблеме. Тогда она указывала, что расходы на учебники в регионах выросли в полтора раза. По ее словам, причиной нехватки средств могут быть повышенные цены на учебники, вызванные монополией на их издательство. В апреле 2024 года председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова говорила, что дефицита школьных учебников в стране нет.

Полина Мотызлевская