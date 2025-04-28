В Самаре городские фонтаны заработают по постоянному графику с 1 мая

В субботу, 26 апреля, в Самаре провели пробный пуск 47 фонтанов. До 1 мая городские фонтаны будут работать в тестовом режиме. С 1 мая все работающие фонтаны запустят по постоянному графику: с 09:00 (MSK+1) до 21:00 (с возможным продлением). Об этом сообщает глава города Иван Носков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам Ивана Носкова, в текущем году планируется отремонтировать фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» на площади Героев 21-й Армии. Глава города отмечает, что подрядчик выполняет реконструкцию. Однако «ускорение технически сейчас невозможно, объект сложный — это самый большой фонтан в городе, который ни разу капитально не ремонтировали». Объект готов на 60%, идет облицовка гранитом. Фонтан необходимо «осовременить», сделать светодинамическим и музыкальным. Также в текущем году планируется отремонтировать фонтаны в парке Победы.

«Что касается действующих фонтанов — МП «Спецремстройзеленхоз» ежегодно будет заниматься не только их содержанием, но и модернизацией, и реконструкцией. Программу готовим», — сообщил Иван Носков.

Руфия Кутляева