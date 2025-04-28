ГК «Юг Руси» приняла решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Участники ООО «Юг Руси», входящего в состав ГК «Юг-Руси», провели общее собрание, на котором было принято решение не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды за 2024 год. Информация об этом опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Не распределять прибыль ООО «Юг Руси» за 2024 год»,— указано в тексте решения по второму вопросу повестки дня.

По данным СПАРК, 2024 год головная компания ГК «Юг Руси» завершила с чистой прибылью 56,4 млн руб., по результатам финансовых показателей 2023 года был получен убыток в размере 76,4 млн руб. Наиболее прибыльным за последние 5 лет для ООО «Юг Руси» стал 2022 год, когда предприятие получило свыше 3 млрд руб. прибыли при выручке 16,5 млн руб.

Валентина Любашенко