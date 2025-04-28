«Все экспонаты были выпущены с 1992-го по 2002 год»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как Morphine.Online и 10 Corso Como с помощью архивной печатной продукции воплотили дух моды 1990-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @10CorsoComo Фото: @10CorsoComo

Можно ли сделать эстетически прекрасной и концептуально выглядящей выставку лукбуков и модных каталогов? «Можно!» — уверенно отвечают Morphine.Online и 10 Corso Como и показывают публике экспозицию Inventario. Длинная широкая открытая витрина с разложенной печатной продукцией в большом белом зале выглядит как завораживающая инсталляция. Выставка демонстрирует коллекцию из более чем 500 экспонатов — каталогов, лукбуков и эфемеров (под этим обозначением скрываются предметы, созданные не для хранения, вроде флаеров, но которые были собраны и сохранены). Все они были выпущены с 1992-го по 2002 год.

Под кураторством коллектива Morphine.Online в сотрудничестве с Алессио де Наваскесом Inventario превращает эти эфемерные материалы в атлас образов и воображения, раскрывая динамичный дух моды. Это десятилетие стало центром внимания из-за интенсивности смены кодов коммуникации в моде. Разместили инсталляцию в мезонине 10 Corso Como, там же, где сейчас работает поп-ап магазин, предлагающий архивные раритеты, винтажную одежду и аксессуары последних десятилетий. Посмотреть выставку еще можно успеть до конца апреля.

Анна Минакова