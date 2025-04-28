ММК широко представит свою продукцию на юбилейной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в открывшейся в Ташкенте пятой международной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Партнерам и потенциальным клиентам ММК представит прокат и металлопродукцию для ключевых отраслей экономики.

Быстроразвивающийся рынок Узбекистана играет для Группы ММК важную роль и является одним из крупнейших направлений продаж Магнитки среди стран СНГ, на которые в прошлом году пришлось свыше 1,7 млн т отгруженной металлопродукции комбината.

На стенде ММК посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями комбината и оценить качественные характеристики продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. В частности, будет представлена продукция для строительной отрасли: горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат, металлы с покрытиями. Широкий спектр высокопрочных сталей в экспозиции ориентирован на машиностроительный сектор.

«Иннопром. Центральная Азия» пройдет с 28 по 30 апреля на новой деловой площадке Ташкента — CAExUzbekiston. Основная цель выставки — расширение промышленной кооперации и установление контактов между промышленными предприятиями и государственными структурами Узбекистана и других стран. В выставке традиционно принимают участие компании из России, Узбекистана, Белоруссии и Китая, представляющих различные отрасли: машиностроение, металлургия, информационные технологии, энергетические решения.

ПАО «ММК»