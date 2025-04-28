Вечный огонь в Краснодаре подготовили к Дню Победы

В Краснодаре в преддверии Дня Победы провели плановое техническое обслуживание Вечного огня у мемориального комплекса на улице Северной. Как пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на «Краснодаргоргаз», специалисты очистили горелки и форсунки, а также проверили исправность всей системы. На несколько минут пламя было временно потушено, чтобы выполнить необходимые работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В компании напомнили, что «Краснодаргоргаз» обеспечивает бесперебойную работу Вечного огня на площади Памяти Героев уже 58 лет, поддерживая символ памяти о подвиге советского народа. Мемориальный комплекс был открыт в 1967 году, и с того времени техническое обслуживание газовой горелки проводится ежегодно.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты уделили особое внимание подготовке мемориального объекта, подчеркнув важность сохранения огня как символа уважения и памяти о героях войны.

Вячеслав Рыжков