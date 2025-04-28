На Кубани осудили приезжего на 10,5 лет за поджог релейного шкафа РЖД

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Башкортостана Анатолия Янситова к 10,5 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа ОАО РЖД. Ему вменяют ч. 1 ст. 281 УК РФ (совершение взрыва или поджога, направленного на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в ночь на 23 мая 2024 года фигурант, следуя указаниям куратора, поджег металлический релейный шкаф, принадлежащий Крымской дистанции сигнализации, централизации и блокировки — подразделению ОАО РЖД. Оборудование было полностью уничтожено, что сделало невозможным дальнейшую эксплуатацию объекта. Ущерб составил почти 452 тыс. руб.

На допросах Анатолий Янситов утверждал, что совершил преступление «добровольно и бескорыстно», назвав себя «идейным человеком». Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали диверсанта через несколько часов после происшествия.

Суд назначил Янситову наказание в виде 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, при этом первые три года осужденный проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко