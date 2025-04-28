Китайского студента дважды за четыре дня спасли на горе Фудзи

Спасателям, работающим на горе Фудзи в Японии, пришлось дважды спасать одного и того же человека. Как сообщает BBC, 27-летний китайский студент совершил восхождение на гору Фудзи, поднявшись на высоту 3 тыс. метров (высота Фудзи — 3776 метров). Спуститься самостоятельно он не смог, так как у него открепились от ботинок и потерялись кошки, без которых передвигаться опасно. Спасали неудачливого альпиниста с помощью вертолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Но через пару дней молодой человек опять полез на гору, потому что ему хотелось забрать оставленные там личные вещи, и особенно смартфон. Второе восхождение тоже оказалось неудачным, так как у студента появились симптомы высотной болезни, его опять пришлось спасать.

Руководство префектуры Шизуока напомнило об опасности восхождения на Фудзи в несезон, так как погода в это время года то и дело резко меняется и опасность грозит не только любителям, но и опытным альпинистам. Сезон восхождений продолжается с июля по сентябрь, а вне его вдоль маршрутов нет ни инструкторов, ни медпунктов. В соцсетях многие пользователи призывали заставить студента заплатить за работу спасателей, раз уж он отправился на гору в нарушение всех правил восхождения.

Алена Миклашевская