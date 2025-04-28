Режим работы Сбера на майские праздники

Сбер поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Праздником Весны и Труда и 80-летием Великой Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений с 30 апреля по 12 мая 2025 года. Желающие могут получить георгиевские ленточки в отделениях Сбера по всей России. Всего будет выдано 2,5 млн лент.

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30 апреля (среда) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

1 мая (четверг) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы.

2 мая (пятница) — перенос выходного дня. Будут работать дежурные офисы.

3 мая (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

4 мая (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

5 мая (понедельник) — офисы банка открываются на 30 минут раньше и будут работать в стандартном режиме.

6-7 мая (вторник-среда) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

8 мая (четверг) — нерабочий день. Будут работать дежурные отделения и офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

9 мая (пятница) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы.

10 мая (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

11 мая (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

12 мая (понедельник) — офисы банка открываются на 30 минут раньше и будут работать в стандартном режиме.

У каждого офиса режим работы индивидуальный. Его можно узнать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в отделениях.

Платежи по кредитам физических лиц 1-4 и 8–11 мая будут списываться в штатном режиме. По условиям кредитования, если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день, его можно внести до первого рабочего дня включительно, просрочки при этом не будет.

Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 1-4 мая или 8-11 мая, перенесут на 5 мая и 12 мая соответственно. Если срок действия депозита заканчивается 5-7 мая, его пролонгируют в штатном режиме.

Клиент может без ограничений воспользоваться деньгами после окончания срока вклада в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 1-4 мая, спишутся 5 мая, а на 8-11 мая — 12 мая. Некоторые типы операций для корпоративных клиентов в офисах банка в этот период проводиться не будут. Консультации по всем вопросам можно получить в контактном центре для корпоративных клиентов.

Банкоматы в зонах самообслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Общедоступные по режиму работы организации, где установлен банкомат. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в режиме 24/7.