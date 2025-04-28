Власти отказались от обустройства трамвайных путей по новому тоннелю через Транссиб

Правительство Прикамья вносит изменения в проект планировки дороги по ул. Углеуральской — ул. 2-й Шоссейной — ул. Локомотивной (часть магистрали «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановской»). Как сообщает Business Class, в новой версии нет параметров о прохождении путей по ул. Углеуральской и тоннелю на Транссибирской магистрали.

Как пояснили изданию в краевом минтрансе, решение об отказе от ранее планируемого маршрута связано с тем, что трамвайные пути могут проложить от депо «Красный Октябрь» до железнодорожного вокзала Пермь II через улицы Строителей и Дзержинского. При этом в обновленном проекте планировки предусмотрено расширение полосы отвода дороги по ул. Углеуральской — ул. 2-й Шоссейной — ул. Локомотивной. Также там предполагается провести благоустройство территории.

Участок дороги станет продолжением ул. Углеуральской и соединится с ул. 2-й Шоссейной и ул. Локомотивной. Он обеспечит выход на ул. Строителей и круговую развязку на площади Гайдара и планируется четырехполосным. Будет предусмотрена полоса для движения автобусов, разделительная полоса, тротуары.