«Биннофарм Групп» — компания года по итогам премии «Лучшие в России/Best.ru»

«Биннофарм Групп» в очередной раз подтвердила статус лидера. На ежегодной премии «Лучшие в России/Best.ru» компания была признана «Компанией года — 2024» в номинации «Фармацевтические компании».



Торжественная церемония награждения состоялась 23 апреля в Москве. Получая награду, Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп», подчеркнула: «Биннофарм Групп» — ведущая российская фармацевтическая компания международного уровня, работающая на благо здоровья россиян и жителей других стран мира. Сегодня наши препараты представлены в 15 странах, и мы планируем и дальше расширять международную экспансию. Мы благодарны за высокую оценку нашей компании. Такие награды подтверждают наш профессионализм, глубокую экспертизу и эффективную работу сплочённой команды «Биннофарм Групп».

Ежегодная премия публичной активности «Лучшие в России / Best.ru» проводится с 1998 года и ежегодно выделяет лучшие предприятия ведущих отраслей экономики, отмечая наиболее важные общественные события года и привлекая внимание к людям, внёсшим значительный вклад в развитие страны. Ранжирование номинантов на звание «Компания года — 2024» было проведено на основании бизнес-показателей компаний за 2024 год, анализа искусственного интеллекта и оценки индекса заметности в средствах массовой информации.

ООО «Биннофарм Групп»