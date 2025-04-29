РЖД упрощает доступ к перевозкам в страны Персидского залива и Южной Азии
Международный транспортный коридор «Север - Юг» (далее - МТК «Север-Юг») обеспечивает экспортно-импортные перевозки в сообщении с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Южной Азии.
Фото: Предоставлено пресс-службой ОАО «РЖД»
МТК «Север-Юг» предусматривает три основных маршрута до порта Бендер-Аббас (южное побережье Ирана): Восточный - через Казахстан и Туркменистан, Западный - через Азербайджан, Транскаспийский - через порты России и Ирана. Далее из порта Бендер-Аббас грузы следуют через Персидский залив морем в страны назначения.
Основными преимуществами перевозок по МТК «Север-Юг» являются:
- сокращение временных затрат;
- обширная география отправок;
- прогнозируемые сроки доставки;
- контейнер едет за одной пломбой (без перетарок) из страны отправления, что сводит к нулю возможность кражи/повреждения грузов;
- перевозка в одном контейнере без перевыпуска сертификатов на карантинные грузы после смены тары;
- возможность перевозки всех грузов (кроме опасных) без санкционных ограничений.
C начала 2025 года грузоотправителями Западно-Сибирской железной дороги отправлено по коридору более 100 тысяч тонн грузов, а именно: каменный уголь, кокс, нефть и нефтепродукты, зерно, продукты перемола и грузы в контейнерах.
По объемам перевозок лидирует Западный маршрут. Впервые в январе со станций Карбышево-1 и Комбинатская (Омский регион) назначением в Азербайджан через пункт перехода Самур (Республика Дагестан) отправлено 2 контейнерных поезда (124 контейнера) с грузом «полипропилен». Перевозки осуществлены в рамках скоростного сервиса – «Грузовой экспресс», что позволило сократить сроки доставки и оборот вагонов.
Также с Омского региона осуществлена комплексная перевозка нефтепродуктов в объеме 26,9 тысяч тонн назначением в Азербайджан, Грузию и ОАЭ.
Отправляют по Западному маршруту и зерновые грузы с Алтайского и Омского регионов назначением в ОАЭ, Индию, Азербайджан и Иран. Со станции Кормиловка в Азербайджан через пункт перехода Самур в феврале осуществлена первая перевозка 15 вагонов с ячменем.
Для упрощения доступа к перевозкам по МТК «Север-Юг» ОАО «РЖД» предлагает сервис по доставке грузов, обеспечивая:
- оформление перевозочных документов (в т.ч. оформление коносамента);
- предоставление вагонов;
- погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, выгрузка, перегруз, перевалка);
- экспедирование по территориям иностранных государств;
- оформление таможенных документов для вывоза грузов;
- отправление в составе контейнерного поезда;
- морской фрахт и другие.
Рост объемов и появление новых маршрутов свидетельствуют о том, что МТК «Север-Юг» становится важнейшим звеном международных перевозок и открывает перед российскими экспортерами новые перспективы.
По всем вопросам организации перевозок грузов по МТК «Север-Юг» обращайтесь в Центр продажи услуг ОАО «РЖД» по телефону: +7 (383) 229-28-26 или по электронной почте sales-novosibirsk@wsr.rzd.ru
ОАО»РЖД»
Реклама