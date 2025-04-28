В Саратовской области иностранца наказали 1,5 годами колонии за смертельное ДТП

В Дергачевском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 34-летнего иностранного гражданина по уголовному делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фигурант получил 1,5 года колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет.

Как выяснилось, смертельная дорожная авария произошла 3 декабря минувшего года на федеральной трассе. Фигурант, игнорируя безопасную дистанцию и скорость, врезался в погрузчик. В ДТП погиб один из пассажиров.

Павел Фролов