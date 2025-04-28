В Самарской области в обороте могут находиться фантомные кизлярские сыры

Управление Роспотребнадзора по Самарской области проинформировало, что на территории региона в обороте может находиться молочная продукция производства ООО «Кизлярские сыры». Об этом говорится в сегодняшнем заявлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Как выяснили специалисты, по указанному в декларации о соответствии адресу производства: Кизлярский район, село Тушиловка, изготовитель ООО «Кизлярские сыры» деятельность не осуществляет.

Коллеги из Дагестана уже прекратили действие декларации «Кизлярских сыров» на сыры из коровьего, козьего, овечьего молока, а также из их смесей. Под запрет попали также сыры с вкусовыми компонентами и без, в зависимости от дополнительной технологической обработки сыры копченые.

Таким образом, производство молочной продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан, заключили в Роспотребнадзоре.

Алексей Алексеев