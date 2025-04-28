Нарвский погранпункт закроют до 2 мая включительно из-за учений по эвакуации

Нарвский пограничный пункт на границе с Ленобластью будет закрыт с 28 апреля по 2 мая в связи с военными учениями Kilp, сообщает гостелерадио ERR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Северо-восточный округ сухопутной обороны Кайтселийта отработает маневры по предтвращению миграционного кризиса и механизм эвакуации людей.

В учениях задействованы эстонские пограничники, спасатели, срочники 1-й пеходной бригады, органы самоуправления Нарвы, Йыхви, Силламяэ и Раквере. Всего около 400 человек.

Закрытие границы власти Эстонии объясняют тем, что часть учений планируют провести именно на погранпереходе. Попасть на территорию соседнего государства можно будет через погранпереходы Койдула (Куничина гора) и Лухамаа (Шумилкино) на границе с Псковской областью.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в предпасхальную неделю на границе Нарвы и Ивангорода резко выросли очереди. Время ожидания составляло до шести часов.

Андрей Маркелов