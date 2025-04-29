Большой доход для маленькой компании

Большинство резидентов ОЭЗ относятся к сектору малого и среднего предпринимательства (МСП), при этом компании значительно отличаются от своих коллег, работающих вне площадок с преференциальными режимами. Таковы результаты исследования, проведенного Минэкономразвития РФ в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале марта Минэкономразвития представило результаты анализа деятельности малого и среднего бизнеса в особых экономических зонах России. Оказалось, что 1060 резидентов относятся к субъектам МСП, что составляет 87% от общего количества всех предпринимателей, работающих на таких площадках. В 2023 году доход этих компаний составил более 223 млрд руб., а средний доход в пересчете на одно предприятие оказался в десять раз выше аналогичного показателя для компаний, не являющихся резидентами ОЭЗ. Соответственно, меняется и объем налоговых поступлений в бюджет. В позапрошлом году резиденты заплатили более 21 млрд руб. налогов и страховых взносов, то есть около 20 млн руб. в пересчете на предприятие. Для компаний-нерезидентов этот показатель меньше в 15 раз.

Отличается и отраслевая структура сектора малого и среднего бизнеса, ведущего деятельность в условиях преференциальных режимов. Резиденты чаще всего заняты в обрабатывающем производстве (57%), ИТ-сфере (14%) и наукоемкой отрасли (12%), тогда как в целом по стране картина иная: 36% МСП заняты в торговле, 10% — в сфере транспортировки и хранения, 9% — в строительстве. Ведущую роль малого и среднего бизнеса отмечают во всех регионах. Например, более половины — 159 субъектов из 216 — в особых экономических зонах Подмосковья входят в реестр МСП. «Особые экономические зоны привлекательны для инвесторов самого разного масштаба. В частности, малый и особенно средний бизнес активно локализуются на таких площадках. На сегодняшний день малый и средний бизнес обеспечил более четверти всего объема инвестиций, осуществленных в ОЭЗ Подмосковья, это свыше 55 млрд руб.,— говорит заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина

Зиновьева.— Кроме того, на сектор МСП приходится около 30% всех созданных в особых экономических зонах рабочих мест — почти 4,5 тыс. Таким образом, ОЭЗ — это территория не только для развития крупных предприятий, но и привлекательная локация для небольших компаний».

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса выражается не только в формировании ОЭЗ, но и в создании дополнительных сервисов. Например, в России работает цифровая платформа МСП, открыты более 400 центров «Мой бизнес», введен механизм зонтичных поручительств. Также, по словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, будут запущены льготные кредитные программы для резидентов особых экономических зон и предпринимателей из моногородов, станкостроения и робототехники.