«Римера» представила оборудование для подземной горной добычи на выставке MiningWorld Russia 2025

Действующие образцы одностреловой проходческой буровой установки МБ-ПЛ1 и погрузочно-доставочной машины ПДМ-7/3 с высоким уровнем локализации деталей и комплектующих были в центре внимания многочисленных посетителей экспозиции «Территория тяжелой техники». Они разработаны и изготовлены на ижевском предприятии Группы компаний «Римера», в тесном взаимодействии с заводом «Ижнефтемаш», обладающим современными наукоемкими технологиями и более чем 30-летним опытом производства спецтехники для нефтегазовой отрасли. Также посетители MiningWorld Russia 2025 познакомились с другими новинками продукции ГК «Римера» для открытых горных работ и полного цикла подземной добычи полезных ископаемых.

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Специалисты компании приняли участие в практической сессии «Технологии открытых и подземных горных работ. Обеспечение эффективности и безопасности», которая состоялась в рамках Форума лидеров горнодобывающей отрасли. Оценивая сложившуюся ситуацию в отрасли, представители ГК «Римера» отметили, что в 2024 году компания в два раза увеличила количество сервисных подразделений в регионах России.

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Предлагаемое клиентам решение нацелено на взаимовыгодное сотрудничество и включает анализ современных методов и технологий, используемых в сервисе горного оборудования, а также оценку их влияния на показатели добычи полезных ископаемых. Автоматизация сервисных процессов проводится при помощи отечественных программных разработок, позволяющих управлять процессом обслуживания и ремонта. Все это позволяет выбрать наиболее эффективную стратегическую модель сервисного обслуживания.

Важным итогом участия ГК «Римера» в MiningWorld Russia 2025 стала награда от организаторов мероприятия — ITE Group — за яркую представленность компании на выставке. В этом году площадь экспозиции ГК «Римера» составила более 200 кв. м — в пять раз больше, чем год назад.

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Также организаторы MiningWorld Russia 2025 отметили стильный дизайн подземной горной техники, оригинальное оформление стенда, интерактивную сенсорную панель с подробным описанием оборудования для горной добычи, большие светодиодные экраны с видеопрезентацией продукции, а также отдельную программу для посетителей стенда — с мобильной видеозоной и ежедневным розыгрышем призов.

«Группа компаний "Римера" с самого основания располагала уникальным набором продуктовых линеек, и выставка MiningWorld Russia 2025 стала эффективной площадкой для демонстрации наших передовых достижений. Мы уже разработали более 10 типов машин для подземной горной добычи, четыре из них проходят опытно-промышленные испытания на Камчатке, в Мурманской области и Башкирии. Также пополняем портфель заказов на обслуживание и ремонт техники зарубежного производства — сейчас в него входит более 50 единиц оборудования. Мы готовы организовать цепочку поставок продукции и техническую поддержку для наших клиентов во всех регионах страны. И в ближайшем будущем рассчитываем на стратегическое партнерство с крупнейшими горнодобывающими компаниями России»,— подвел итоги выставки MiningWorld Russia 2025 генеральный директор Группы компаний «Римера» Станислав Великий.

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ГК «Римера» — инновационная компания, один из лидеров российского рынка по разработке, производству, прокату и сервисному обслуживанию нефтедобывающего и нефтепромыслового оборудования. В состав группы компаний «Римера» входят ведущие предприятия отечественного нефтяного машиностроения — «Римера-Алнас» и «Ижнефтемаш», сеть сервисных центров в ключевых нефтедобывающих регионах России — «Римера-Сервис», а также ООО «Римера» — разработчик и производитель спецтехники для открытых горных работ и оборудования для полного цикла подземной добычи полезных ископаемых.

ООО «Римера»