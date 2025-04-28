Челябинские предприятия представили продукцию на «Иннопроме. Центральная Азия»

Делегация Челябинской области, в составе которой девять экспортно ориентированных предприятий, принимает участие в пятой международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Компании представляют разработки, которые могут быть востребованы на рынке Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности.

В этом году на коллективном стенде Челябинской области продукцию разместили: научно-производственное предприятие «Резонанс» (электроника), «Техтрон-ТТ» (запчасти для тракторов) Торговый дом «Уралкран» (крановое оборудование), группа компаний «ЭлМетро» (контрольно-измерительная техника), «Современные технологии складирования» (металлопрокат) и «Эмис» (контрольно-измерительные приборы).

Компания «Ю.М.Э.К.» из Южноуральска на выставке представляет стекло-полимерный и два линейных подвесных стеклянных изолятора. Первый в два раза улучшает электрические свойства и снижает уровень фоновых радиопомех, второй позволяет уменьшать количество изделий в гирлянде без потери эксплуатационных свойств, а третий, который впервые выпускают на территории России, предназначен для изоляции и крепления проводов на линиях преимущественно 6-35 кВ.

Привезли свою продукцию и сотрудники Озерского завода энергоустановок. Они презентуют первую отечественную микротурбину для получения электричества при отсутствии централизованного электроснабжения и избыточного газа.

Челябинский компрессорный завод выставляет автономную компрессорную станцию контейнерного типа, которая обеспечивает сжатым воздухом технологические процессы различных отраслей промышленности.

В состав делегации вошли министр промышленности Челябинской области Михаил Кнауб, директор регионального фонда развития промышленности Сергей Казаков и представители министерства международного и межрегионального сотрудничества области. Выставка предполагает установление контактов между отечественными и зарубежными предприятиями, проведение переговоров и заключение контрактов.

Виталина Ярховска