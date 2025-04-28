В рамках форума TNF пройдет всероссийская премия технических решений для ТЭК

Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Территория технологий», которая пройдет в рамках десятого промышленного-энергетического форума TNF в Тюмени. Конкурс лучших отечественных решений для топливно-энергетического комплекса проводится при поддержке Минпромторга РФ и Ассоциации «Нефтегазовый кластер». Призовой фонд составляет 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба TNF Фото: Пресс-служба TNF

Промышленно-энергетический форум TNF является одним из главных отраслевых мероприятий в России. Он объединяет производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. В 2025 году мероприятие пройдет с 15 по 18 сентября. Центральной темой станет «Технологическое лидерство: объединяя усилия». Ожидается, что участие в форуме примут 12 тыс. человек, в том числе представителей более 900 компаний из 50 регионов России, бизнес-миссий из Китая, Казахстана и других стран.

Как сообщили организаторы форума, на конкурс принимаются заявки от стартапов, вузов, студенческих и независимых проектных команд, инжиниринговых компаний и R&D-центров, а также от действующих промышленных предприятий и их молодых инноваторов.

«Миссия премии “Территория технологий” — выявить и поддержать российские решения, способствующие технологическому суверенитету и развитию независимых отечественных инноваций. Конкурс позволит презентовать проекты широкому кругу профильной аудитории. Важно, что сделать это смогут не только стартапы, активно вовлеченные в венчурную индустрию, но и малые производители оборудования и технологий для ТЭК, которые не всегда имеют доступ к крупным инвестиционным платформам и полноценной выставочной деятельности. В частности, это прекрасная возможность заявить о себе разработчикам Урала и Сибири, находящихся в непосредственной близости от Тюмени»,— отметил руководитель программной дирекции форума TNF Александр Сакевич.

Проекты будут отбираться экспертами в трех номинациях:

«Идея» — решения в стадии концепции;

«Лабораторный прототип» — разработки на этапе создания и тестирования прототипа;

«Промышленный экземпляр» — зрелые технологические решения, готовые к запуску или уже вышедшие в серийное производство.

Прошедшие отбор проекты войдут в каталог перспективных технологий для ТЭК и будут представлены участникам TNF. Авторы лучших из них получат награды и возможность представить свои разработки в рамках TNF EXPO — презентация проектов станет одним из центральных событий деловой программы мероприятия.

Анастасия Реутова