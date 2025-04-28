Нарушившим режим заповедников предпринимателям из Сочи изменили приговор

Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке изменил приговор в отношении сочинских предпринимателей Дирана Чепняна, Юрия Калайджяна и Артура Пейливаньяна, ранее признанных Хостинским районным судом виновными в нарушении режима заповедников (ст. 262 УК РФ). Фигурант Чепнян также признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, «Первая строительная компания» заключила контракт на вывоз грунта со строительного объекта с применением спецтехники. В ходе исполнения условий договора подсудимые осуществляли сброс грунта на берег реки Херота, что привело к подтоплению участка Кавказского государственного природного биосферного заповедника. В результате были утрачены плодородные слои почвы естественных буроземов и погибли деревья. Сумма ущерба оценена в 142,3 млн руб.

Судебная коллегия изменила приговор, назначив фигуранту Чепняну наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года. Он взят под стражу в зале суда, наказание предстоит отбывать в колонии общего режима.

Обвиняемым Калайджяну и Пейливаньяну назначены исправительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства на срок 1 год 2 месяца и 1 год 6 месяцев соответственно. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков