Посетительницу суда в Арзамасе оштрафовали за попытку проноса бутылки спиртного

Судебный пристав изъял у посетительницы Арзамасского райсуда запрещенную к проносу емкость со спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Нижегородской области 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно информации, гражданка при досмотре на входе в суд сообщила, что запрещенных предметов у нее не имеется. Но последующая проверка показала, что в сумке находится бутылка с ярко выраженным запахом алкоголя.

На нарушительницу составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава …»), по которому мировой судья оштрафовал гражданку на 1 тыс. руб.

Галина Шамберина