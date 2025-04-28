Укладкой плитки на Советской площади в Уфе займется компания из Месягутово

Хозяйственное управление Башкирии выбрало подрядчика текущего ремонта Советской площади в Уфе. Контракт заключен по начальной цене 5,5 млн руб. Работы выполнит зарегистрированное в селе Месягутово ООО «Регион-сервис». Компания стала единственным участником аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», подрядчик должен разобрать гранитные тротуары и вновь уложить плитку из тех же материалов и мрамора. Необходимо также заменить водоотводные лотки с чугунными решетками. Общая площадь, на которой предстоит провести работы, — 418 кв. м.

В 2020–2022 годах прошла масштабная реконструкция Советской площади, стоимость которой оценивалась в пределах 530 млн руб. На площади был построен фонтан и установлен памятник командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. На изготовление и монтаж конной статуи и барельефов было направлено 294 млн руб. Затем на площади устанавливали фонарные столбы за 18 млн руб.

На содержание Советской площади в 2023 году выделяли до 11,9 млн руб., на техобслуживание фонтана — еще 8 млн руб.

ООО «Регион-сервис» зарегистрировано в Месягутово в 2010 году. По основному виду деятельности компания — туристическое агентство. Уставный капитал — 50 тыс. руб. — принадлежит Роберту Закояну. В 2024 году прибыль компании составила 63,8 млн руб. при выручке 228,7 млн руб.

Наталья Балыкова