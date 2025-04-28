Самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», следовавший из Казани в Пермь, был вынужден изменить маршрут и совершить посадку в Ижевске. Причиной стало ухудшение погодных условий в Перми. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Большое Савино».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Казань — Пермь перенаправили в Ижевск из-за непогоды

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Самолет Казань — Пермь перенаправили в Ижевск из-за непогоды

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Самолет, вылетевший из Казани в 9:10 по местному времени и планировавший прибыть в Пермь в 10:30, в настоящее время находится в Ижевске.

«В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пермский аэропорт временно закрыт до 15:00.

Артём Дергунов