Экспорт кубанского сахара снизился вдвое

В 2024 году объем экспорта сахара из Краснодарского края составил 76,2 тыс. т на сумму 48,2 тыс. долларов США, что оказалось на 50% ниже аналогичных показателей 2023 года. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году после снятия запрета на экспорт объем поставок кубанского сахара за рубеж составил 8 тыс. т, увеличившись в 19 раз. В 2023 году экспорт достиг 153,5 тыс. т на сумму 100,6 млн долларов США. Снижение в 2024 году связано с введением экспортных квот на сахар.

В 2025 году предприятия Краснодарского края начали восстанавливать экспортные позиции после отмены ограничений. За январь—февраль было поставлено 32 тыс. т сахара, что втрое превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Основными потребителями кубанского сахара остаются Казахстан, Узбекистан и Армения. По итогам последних пяти лет доля Краснодарского края в общероссийском производстве свеклы составляет около 20%, а сахара — порядка 25%.

Вячеслав Рыжков